"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında herkesin merakla beklediği o an için geri sayım başladı. 5 milyon değerindeki soru ve yanıtı 24 Mart Pazar akşamı atv'de yanıt bulacak.

Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyub İşler, 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak yarışma tarihine geçmişti. İşler geçen yıl "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusuna yanıt aramıştı 5 milyon ödülüne kavuşabilmek için. 5 Milyona bir adım mesafede olan Eyüp İşler bu soru karşısında uzun süre düşündükten sonra "Tokat" cevabını vermişti. Oysa doğru cevap "Çorum"du. "Son kararım" cümlesinin ardından Eyüp İşler verdiği yanlış cevap ile yarışmadan 50 bin TL ödül ile ayrılmak durumunda kalmıştı.Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 5 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı koltuğunda yine genç bir Boğaziçili yarışmacı var. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş, 24 Mart Pazar günü 5 milyonluk soruya yanıt arayacak.Berk Göktaş geçen hafta "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna doğru cevap vermiş ve 5 milyonluk soruyu açtırma hakkı kazanmıştı. Türkiye'nin merakla beklediği 13. soru yani 5 milyonluk değerindeki son soru ve doğru yanıtı bu pazar cevabını bulacak.