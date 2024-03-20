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Kuruluş Osman
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HABERLER Osman Bey’in teklifi

Osman Bey’in teklifi

GİRİŞ TARİHİ:  20.03.2024, 23:12
Osman Bey’in teklifi

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 153. Bölümünde Osman Bey, İmren Tegin’e bir oyun kurarak ittifak yapmaya mecbur bıraktı.

Kuruluş Osman'ın 153. Bölümünde Osman Bey, Atranos Kalesi'nde İmren Tegin'le karşı karşıya geldi. Bir oyun kurarak İmren Tegin'i ittifak kurmaya mecbur bırakan Osman Bey, kendisiyle ittifak kurması ihtimalinde İmren'in hiçbir şey saklamamasını ve uzun süreli bir ittifak kuracaklarsa İmren Tegin'in İslam'ı seçmesi gerektiğini söyledi. İslam davetini kabul etmeyeceğinin sinyallerini veren İmren Tegin, aralarındaki husumetin ikisinden biri ölene dek devam edeceğini söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 153. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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