Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dilara Aksüyek, dizide Ateş'in (Burak Çelik) eski eşini canlandırıyor. Cezayir Türk'ün ailesinin içine giren Arzu'nun (Dilara Aksüyek) gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak.