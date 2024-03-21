canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri'ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak

Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri'ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak

GİRİŞ TARİHİ:  21.03.2024, 11:15
Büşra Pekin, Yaban Çiçekleri'ndeki rolüyle izleyiciyi şaşırtacak

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin dikkat çeken yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nde Berna'ya hayat veren Büşra Pekin projeyi ve hazırlık sürecini anlattı.

Berna'nın derinlikli bir karakter olduğuna dikkat çeken Pekin, şunları paylaştı; "Berna, ailenin gelini. Sonradan aileye dahil olan enteresan bir karakter. Dışa gösterdiğinin yüzünün arkasında çok daha derin bir hikayesi var. Stratejist, manipülatif, zeki, güzelliğini ve dişiliğini kullanan bir yerde. Güler yüzünün altında içinde fırtınalar kopan biri."

Berna'nın kendisinden uzak bir karakter olduğunu söyleyen başarılı oyuncu hikaye ve hazırlık sürecini de bu şekilde özetledi; "Berna, hedefine inanıyor ve uğruna savaşıyor. Onun yapı olarak benden uzak olması beni ona daha çok çekiyor. Canlandırmayı da daha keyifli hale getiriyor. Senaryoyu okuduğumda izlediğimiz projelerden daha farklı geldi hikayesi. Ve karakterin derinlikli olması projeyi kabul etmemde en etkili taraftı. Hazırlık sürecinde Berna'nın dış görünüşüne çok daha fazla kafa yorduk. Berna, görüntüsüne önem veren bir karakter olduğu için bende kiloma ve yediklerime özellikle çok dikkat ettim."

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan "Yaban Çiçekleri" 25 Mart'ta atv'de başlıyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN