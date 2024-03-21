Kuruluş Osman, seyiriciyi ekrana kilitledi!

'Kuruluş Osman', 153. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,88 reyting, %17,96 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,63 reyting %16,65 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 153. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 153. Bölümünde Osman Bey, Frenk liderinin cezasını kesmek için kararlı bir şekilde alpleriyle yola çıkıp Frenklerin karargahını bastı. Osman Bey, "Sizin gibi çakallar olduğu müddetçe bizler her daim karşınızda sıra dağlar gibi duracağız! Bugün seni… Yarın hepinizi! Bu topraklardan defolup gideceksiniz!" diyerek Frenk liderinin cezasını kılıcıyla tek bir darbede kesti. Osman Bey "Alplarım, beylerim! Kötülük elbet bitecek. Karanlık elbet aydınlanır. Benim adım Osman Bey, bu topraklarda zalimlerin var olmasına asla müsaade etmeyeceğim! Düşmanlarım emin olsunlar soluk aldığım müddetçe sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet!" diye ardındakilere seslenerek zaferini kutladı.

Osman Bey, Atranos Kalesi'nde İmren Tegin'le karşı karşıya geldi. Bir oyun kurarak İmren Tegin'i ittifak kurmaya mecbur bırakan Osman Bey, kendisiyle ittifak kurması ihtimalinde İmren'in hiçbir şey saklamamasını ve uzun süreli bir ittifak kuracaklarsa İmren Tegin'in İslam'ı seçmesi gerektiğini söyledi. İslam davetini kabul etmeyeceğinin sinyallerini veren İmren Tegin, aralarındaki husumetin ikisinden biri ölene dek devam edeceğini söyledi.

Konur Bey, gece baskını esnasında Boran Bey'in Osman Bey'i koruyamadığını öne sürdü. "Cenk sırasında yaptığımız bir hata bizi dibini görmediğimiz uçuruma sürekler, değil mi Boran?" diyerek aralarındaki gerginliği ateşleyen Konur Bey, Boran Bey'i öfkelendirdi. Boran Bey vazifesini layığıyla yerine getirdiğini söylerken Konur Bey ise Osman Bey'in az kalsın yaralanacağını söyledi. Göğsünü siper etmekten çekinmeyeceğini dile getiren Boran, Konur'un Kite Karargahı'nın basılmasından sorumlu olduğunu vurguladı ve ekledi: "Osman Bey'ime yolda katılanlar kendilerini yola çıktıklarına denk tutar olmuş! Ben kendimi bildim bileli Osman Bey'in ardını kollarım!" Cerkutay, Baysungur ve diğer alplar ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Konur'un "Meydanda görseydik bu halini!" lafının üzerine Boran, Konur'a yumruk atıp hançerini sapladı. Konur ise acı içinde kendi hançerini Boran'a sapladı. Hiddetli kavgaya şahit olan Osman Bey, Boran'ın ve Konur'un zindana atılma emrini verdi.



