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HABERLER Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevaplıyor: "Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevaplıyor: "Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?"

GİRİŞ TARİHİ:  21.03.2024, 12:39
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevaplıyor: "Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

20 Mart 2024'te yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Mert Mustafa Kaya'dan geldi. "Kaçak yayınla maç izlemek günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu "Bu işin günümüzde iki boyutu oluşmuş durumda. Kaçak yayın izleyenler yanlış anlamıyorsam üyeliklerin pahalılığından yakınarak bu yola başvuruyor. Evet günümüzde pahalı olabilir, keşke daha uygun olsa ama pahalılığına rağmen ben sizlere kaçak yayın izleyin diyemem. Buna tevessül etmek doğru değil çünkü. Bu yayıncının sahibi bu işe bir emek veriyor, para yatırıyor bir yatırım yapıyor. Emek verip gayret ediyor. Onların bu hukukunu emeğini çiğneyemeyin. Ama kanalın sahiplerine de sizin için sesleneyim bu işi biraz ucuzlatalım herkes izleyebilsin." diyerek yanıtladı.

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