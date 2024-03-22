“Kim Milyoner Olmak İster?”de 5 Milyonluk soru heyecanı!

atv'nin sevilen programlarından “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında geçen yıl Eyub İşler’in ilk kez açtırdığı 5 milyonluk soru bir kez daha açılıyor. Pazar günü yayınlanan bölümde yarışmaya Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş katıldı. 1 milyonluk soruya kadar her soruyu doğru cevaplayarak 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışmasında 5 Milyonluk soru yeniden açılıyor. 2023 yılında yarışmaya katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyub İşler peş peşe doğru cevaplar vererek 5 Milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Fakat 5 Milyon Lira değerinde olan 13. soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 50 bin TL ile ayrılmak zorunda kalmıştı.

"İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" sorusunun yanıtı Çorum'du. Fakat İşler soruya Tokat cevabını verdi. Bu yanıtla Eyub İşler izleyicilere 5 milyonluk sorunun heyecanını yaşatarak yarışmaya 50 Bin TL ile veda etmek zorunda kaldı.

Kazandığını eğitimine harcayacak

Geçtiğimiz hafta yarışmaya Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş katıldı. Soruların cevaplarını doğru yanıtlayarak 1 Milyon TL değerinde olan soruya kadar çıktı. "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusunda biraz zorlanınca seyirci joker hakkını kullanmaya karar verdi. Fakat yine de kendi kalbinden geçen cevabı vererek seyircilerin verdiği cevaptan başka bir cevap söyledi. "Fevzi Paşa,Kozan" yanıtını vererek 1 Milyonluk soruyu da cevaplayarak bir sonraki basamak yani zirve olan 5 Milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.



5 Milyonluk soru açılıyor

Kazandığı parayla yurt dışında yüksek lisans yapacağını söyleyen Berk Göktaş herkesi kendine hayran bıraktı. 5 Milyonluk sorunun açılmasına süre yetmedi. Bu yüzden 24 Mart 2024 Pazar günü yayınlanacak bölümde Berk Göktaş tekrar çıkacak ekranlara ve herkesin heyecanla beklediği o milyonluk soruya yanıt arayacak.