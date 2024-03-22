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Merak edilen soruları cevapladı

GİRİŞ TARİHİ:  22.03.2024, 12:23
Merak edilen soruları cevapladı

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (21 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Dilara Pulat'tan geldi. "Çok istediğin bir şeyi dua etmek yerine evrenden istemek günah mı? diye sordu. Hatipoğlu "Aslında netice itibariyle yanlış bir yönlendirme. Bize göre evrenden istiyorum demek bir duadır. Yani istediğiniz şeyi evrenden değil de evrenin sahibinden istemek gerekir. O duayı Allah'a yapmak gerekir. Allah'a gönderdim yerine evrene gönderdim diyorlar, isim değiştirerek. Halbuki istediğinizi, duanızı evrenin sahibine göndermek lazım. Evren bir şey yapamaz. Onları idare eden Allah yapar. Bunu evrenden istiyorum şeklinde değil de Allah'ım duamı sana gönderdim, lütfen kereminle kabul et diyerek dua ederseniz daha iyi olur. Unutmayın bizlerin en güçlü silahı duadır" diyerek yanıtladı.

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