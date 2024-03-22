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HABERLER Milyoner'de 5 milyonluk soru heyecanı... Berk Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster"de büyük ödülü alabilecek mi?

Milyoner'de 5 milyonluk soru heyecanı... Berk Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster"de büyük ödülü alabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ:  22.03.2024, 14:56
Milyoner'de 5 milyonluk soru heyecanı... Berk Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster"de büyük ödülü alabilecek mi?

Ekranların en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'in Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak olan yeni bölümü merakla bekleniyor. 5 milyonluk soruyu açtırmayı başaran Berk Göktaş, 13'ü soruya ne cevap verdi? Başarılı genç, büyük ödülü kazandı mı?

Milyoner'de 5 milyonluk soru açılıyor!

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen atv'nin fenomen programının yeni bölümünde 5 milyonluk soru açılacak. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 13. soruya kadar gelmeyi başardı. İzleyicilerin nefeslerini tutarak izlediği fragmanda Kenan İmirzalıoğlu'nun "5 milyon değerindeki sorumuz geliyor!" sözleri heyecan yarattı.

Berk Göktaş 5 milyonluk soruya doğru cevap verdi mi?

Berk Göktaş, nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla dikkat çekti. Genç yarışmacı, Milyoner'de son soru heyecanı yaşattı. Art arda soruları doğru yanıtlayan Berk Göktaş'ın 1 milyon TL değerindeki karşısına çıkan 12. Soru TBMM'den geldi. 1 milyon TL değerindeki "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş'ın yarıştığı yarışmada gelecek olan soru ve vereceği cevap araştırılmaya başlandı.

Berk Göktaş kimdir?

19 yaşındaki Berk Göktaş, başarılarla dolu eğitim hayatıyla dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, Türkiye genelinde 71 olarak kazanan Göktaş, İmirzalıoğlu'na hayallerinden bahsetti. Fizik ve uzay alanlarına ilgi duyduğunu anlatan Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasından kazanacağı parayı eğitimine harcayarak yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini belirtti. Berk Göktaş spora olan ilgisine de değindi.

5 Milyonluk soru...

İkinci kez 5 milyonluk sorunun açılacağı yarışmada büyük ödül sorusu "Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?" şeklinde geldi. Eyub İşler, 5 milyon TL'lik soruya ulaştı;ancak Çorum doğru cevabını veremeyince 50 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.

Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin 1 milyonun sahibi oldu!

Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin, 12 soruya doğru cevap vererek 1 milyonluk ödülü kucakladı. Arda Ayten, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna yanıt verdi. Finale yürüyen Rabia Birsen Göğercin hikayesiyle izleyicilere duygu seli yaşattı. Rabia Birsen, 1 milyon değerindeki "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru yanıt verdi.

Milyoner'de bir ilk yaşanacak mı? Berk Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster"de büyük ödülü alabilecek mi? Sorunun cevabı Pazar 20.00'de atv ekranlarında cevap bulacak.

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