Berk Göktaş, 5 Milyonluk soru için yarışacak!

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 5 milyonluk soru için nefesler tutuldu. Türkiye’yi ekrana kilitleyen Milyoner yarışma programı tarihinde ikinci kez 5 milyonluk soru açılacak. Milyonların merak ettiği şey ise 5 milyonluk soru ne? Berk Göktaş, 5 milyonluk sorunun cevabını bildi mi?

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap vererek 5 milyonluk sorunun kilidini açtırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon değerindeki "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını verdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Göktaş, 5 milyonu kazanması durumunda yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyledi. Milyonlar, 5 milyonluk soru ve cevabını merak ediyor…

5 milyonluk soru daha önce açıldı mı?

Milyoner tarihinde 5 milyonluk soru ilk kez geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyub İşler tarafından açılmıştı. Eyub İşler, 5 milyon TL değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusuna "Tokat" cevabını vermişti. Ancak doğru cevap "Çorum"du. 5 milyonluk soruya yanlış cevap veren İşler, yarışmaya 50 bin TL ödül ile veda etmişti. Milyoner'in son bölümünde 5 milyonluk soruyu açtıran ikinci isim yine Boğaziçili bir genç oldu.

5 milyonluk soru ne zaman açılacak?

19 yaşındaki Berk Göktaş, 17 Mart Pazar yayınlanan bölümde 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıt verdi. Böylece 5 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazanan ikinci yarışmacı oldu. Berk Göktaş, yarışmanın süresi yetmediği için bir sonraki bölümde 5 Milyonluk soru için yarışacak. Herkesin beklediği o an yaklaştı. 5 milyonluk soru ve cevabı 24 Mart Pazar 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak bölümde açıklanacak.