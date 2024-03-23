canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
12
BİLDİRİMLER
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim - 2. Fragman
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Milyoner'de 5 milyonluk soru açılıyor!

Milyoner'de 5 milyonluk soru açılıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  23.03.2024, 16:24 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Mart 2024 Cumartesi, 17:03
Milyoner'de 5 milyonluk soru açılıyor!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?”in yeni bölümü heyecan dolu anlara sahne olacak. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner’de 5 milyon TL'lik soru ikinci kez açılacak!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş, yarışmadaki soruları birer birer doğru yanıtlayarak Milyonluk soruya ulaştı. Berk Göktaş, 1 milyonluksoruya verdiği cevap ile 5 milyon TL değerindeki son soruyu açtırdı. Başarısı ile başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu, stüdyodaki ve ekranları karşısındaki seyircilerin takdirini toplayan 19 yaşındaki yarışmacı, 24 Mart Pazar 20.00'de atv ekranlarında 5 milyonluk soruyu yanıtlayacak.

Berk Göktaş'ın 24 Mart Pazar akşamı sorulacak 13. soruya doğru cevap vermesi halinde Milyoner tarihinde ilk kez bir yarışmacı 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. 5 milyonluk soru ve cevabı herkes tarafından merak ediliyor. Milyoner yeni bölümde Berk Göktaş, 5 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap verebilecek mi? Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'deki 5 milyon değerindeki büyük ödülü kazanabilecek mi?

Milyonların heyecanla beklediği bölüm Pazar akşamı 20.00'de atv'de…

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN