Milyoner'de 5 milyonluk soru açılıyor!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?”in yeni bölümü heyecan dolu anlara sahne olacak. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner’de 5 milyon TL'lik soru ikinci kez açılacak!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk Göktaş, yarışmadaki soruları birer birer doğru yanıtlayarak Milyonluk soruya ulaştı. Berk Göktaş, 1 milyonluksoruya verdiği cevap ile 5 milyon TL değerindeki son soruyu açtırdı. Başarısı ile başta sunucu Kenan İmirzalıoğlu, stüdyodaki ve ekranları karşısındaki seyircilerin takdirini toplayan 19 yaşındaki yarışmacı, 24 Mart Pazar 20.00'de atv ekranlarında 5 milyonluk soruyu yanıtlayacak.

Berk Göktaş'ın 24 Mart Pazar akşamı sorulacak 13. soruya doğru cevap vermesi halinde Milyoner tarihinde ilk kez bir yarışmacı 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. 5 milyonluk soru ve cevabı herkes tarafından merak ediliyor. Milyoner yeni bölümde Berk Göktaş, 5 milyon TL değerindeki soruya doğru cevap verebilecek mi? Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'deki 5 milyon değerindeki büyük ödülü kazanabilecek mi?

Milyonların heyecanla beklediği bölüm Pazar akşamı 20.00'de atv'de…