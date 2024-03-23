Yaban Çiçekleri’nin başrolleri Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

Türkiye’nin genç ve yakışıklı oyuncularından Akın Akınözü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora’nın başrollerinde yer aldığı Yaban Çiçekleri izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin iddialı yeni dizisi "Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora rollerini ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattılar.

Akın Akınözü, karaktere hazırlanırken oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yapma şansı buldum.

25 Mart Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak dizide, Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akınözü, karakterini şöyle anlattı; "Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter. Okumaya gittiği İstanbul'daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Bu da okumaya birlikte gittiği çocukluk aşkı Ela ile aralarına giren ilk ciddi engellerden biri oluyor. Sonradan her ikisi de başka yönlere gitse de beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela'yı yine bir araya getiriyor."

İzleyiciyi her bölümde duygusal olarak etkileyecek, samimi, sıcak ve merak uyandıran bir hikaye anlatacaklarını söyleyen başarılı isim, hazırlık süreçlerini de şu şekilde özetledi; "Sete çıkmadan önce hem yönetmenlerimizle hem de oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yaparak karaktere hazırlanabilme imkanı buldum. Zeynep Günay ile tekrar çalışmak ise bu süreci ayrıca keyifli ve anlamlı kıldı. Yapım ekibinden yönetmenlerine, oyuncu kadrosundan teknik ekibine kadar herkesin yüksek özveri ve uyumla çalışıyor olmasının, ekrana ve izleyiciye de yansıyacağını düşünüyorum."

"Okur okumaz sevdim Ela'nın karakterini ve Kılıç ile olan ilişkisini sevdim."

İlk kez bir avukatı canlandıran Malbora karakterini şöyle anlattı; "Ela, başarılı bir avukat. Biraz hırçın ama ne istediğini bilen güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir kadın." Ela ile mücadele şeklinin benzediğine dikkat çeken oyuncu; senaryoda en çok Ela'nın Kılıç ile olan yarım kalan hikayesini sevmiş. "Ela saklamaya çalışsa da aslında hala aşk acısı çekiyor ve kalbi kırık. Okur okumaz sevdim Ela'yı ve aşklarının türünü Kılıç ile olan ilişkisini sevdim." Hazırlık sürecine dair ise şunları söyledi; "Projeye Zeynep Günay ile hazırlandık her şeyi onunla inşa ettik. Provalarda karakteri birlikte ortaya çıkarttık. İnsanları gerçekçi içine alacak bir hikaye bekliyor."