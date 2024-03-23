Yarı finalde büyük heyecan Cuma finalinde de devam ediyor!

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

YARI FİNALİN İLK 30 BİLEZİĞİNİN VERİLECEĞİ CUMA FİNALİNDE NEFESLER TUTULDU

Yarı final şampiyonu olmak için kıyasıya yarışan gelinler ve kayınvalideler Cuma finalinde gergin anlar yaşadılar.

Sevilen Oyuncu Burak Serdar Şanal Mutfak Bahane'de

Sevilen oyuncu cuma finalinde gelinler ve kayınvalidelerin kaderini belirlemek için geldi. Sempatik tavırları ve esprileri ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu cuma gerginliğini bir nebze olsun kaldırdı.

İyi niyetinin kurbanı oldu

Sevilen oyuncu ilk kez geldiği Mutfak Bahane'de iyi niyetinin kurbanı oldu. Tecrübeli kayınvalide Gül Nigar tarafından kendi tabaklarına yüksek puan vermesi için kandırılan Burak Serdar Şanal tadımda zor anlar yaşadı. Görüntülerin bulunmasının ardından puanını değiştirmek zorunda kalan ünlü oyuncu gelin kayınvalide rekabetinin ortasında kaldı.

Harun'un puanlaması ortalığı karıştırdı

Yarı finalin ilk durağının en iddialı adayı olan fenomen gelin Seda eşinden aldığı 1 puan ile şoka girdi. Final gününde hiç beklemediği bir puanlama ile karşı karşıya kalan Seda gözyaşlarına boğuldu.

Yarı finalin ilk 30 bileziğini kazanan

Gamze ve akın çifti ilk 30 bileziğin kazananı olurken Akın herkesi şok etti. Sevinçten stüdyoda koşarken yere düşen Akın herkesi şaşırttı. Eleme potasına çıkan Seda&Harun çifti ile yarışmaya yeni gelen Arzum&Murat çifti oldu. Seda şok açıklamalar ile eşi ve kayınvalidesine büyük tepki gösterdi. Final gününe bir şok da Hasan ve Cansu çiftinden geldi. Cansu eşine olan kızgınlığı ile yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Eşi yüzünden sürekli ikinci olduğunu söyleyen Cansu gitmek istediğini daha güçlü bir şekilde geri dönmek istediğini söyledi. Final günü iki eleme birden gerçekleşti.