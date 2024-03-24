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HABERLER Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile “Yaban Çiçekleri” Pazartesi akşamı atv’de

Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile “Yaban Çiçekleri” Pazartesi akşamı atv’de

GİRİŞ TARİHİ:  24.03.2024, 20:45
Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile “Yaban Çiçekleri” Pazartesi akşamı atv’de

Yarım kalmış bir aşk hikayesi aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir. Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.

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