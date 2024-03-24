Heyecanla beklenen 5 Milyon TL değerindeki soru açıldı! İşte 5 Milyonluk soru ve cevabı!

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"'de tarihi anlar yaşandı. 5 Milyonluk soru ikinci kez açıldı. Peki, 5 milyon TL değerindeki soru ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Milyoner'de genç yarışmacı Berk Göktaş, sorulara doğru cevap vererek 1 milyonluk soruya ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 17 Mart akşamı yayınlanan bölümde 1 milyon TL değerindeki soruyu bilerek 5 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

5 milyonluk o soru

5 milyonluk soru, izleyicilerin nefeslerini tutarak izlediği 24 Mart Pazar günü yayınlanan bölümde açıldı. Milyonların merak ettiği 5 milyonluk soru şu şekildeydi:

"Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?"

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi?

Milyoner'in 24 Mart'ta yayınlanan 7'den 70'e herkesin merakla beklediği bölümünde tarihi anlar yaşandı. Genç yarışmacı Berk Göktaş'ın yanıtı ve sorunun doğru cevabı yine bu sayfada olacak.