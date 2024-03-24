Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevaplıyor: “Haç işaretine benzer aksesuarlar takmak günah mı?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (23 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Sercan Atıl'dan geldi.diye sordu. Hatipoğlu "Haç takmak farklı bir olay. Bir din meselesidir. Bir millete benzemeye çalışan o milletin bir ferdidir artık. Bir Müslüman haç takamaz, haç aksesuarı kullanamaz. Herkesin dini kendinedir. Hristiyanlar istediğini takabilir bizi ilgilendirmez ama bir Müslüman takamaz. Haç ve diğer dinlere ait sembolleri takmak bir Müslüman için haramdır. İmani yönden tehlikeli bir yoldadır. Sorduğun için ben bunları sana söyleyeyim ve sende bundan sonra bu konuda daha dikkatli ol" diyerek yanıtladı.