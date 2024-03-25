15 yaşındaki çocuk bulundu

Ailesi hayatından endişe ediyordu. 15 yaşındaki çocuk bulundu.

Ukrayna uyruklu 15 yaşındaki Karyna Foksha, 17 Mart Pazar günü İzmir Karşıyaka'dan kaybolmuştu. Ailesinin hayatından endişe ettiği Karyna, yayının ardından bulundu.

56-57 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği Murat isimli ağabeyini arıyor.

Müjgan Hanım "babam beni kaybetmemek için oğlunu arayıp sormadı. Babamı kaybettim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum" dedi. Müjgan Hanım, babasının 3 yıl önce vefat ettiğini, ağabeyi Murat'ın cenazesine gelmediğini, kendisi yüzünden babasının ağabeyiyle görüşmediğini, baba sevgisini çaldığım ağabeyime kavuşmak istediğini ifade etti.

''5 yıllık eşim oğlumun tedavi parası ile kaçtı'' Banu Özkan'ın dolandırılma iddiası.

Banu Özkan oğlunun hasta olduğunu, onun tedavisi için para biriktirdiğini, kocasının ise aldatılma olayı ortaya çıkınca biriktirdiği tedavi parasını ve kapısındaki arabayı alıp kaçtığını anlattı.

Şüphelerin odağındaki ismin sevgilisi ile ilgili iddialar. ''Dedemden şantaj yoluyla para almak istedi.''

Gizli tanık, Asiye'nin dedesini tehdit ettiğini, şantaj yoluyla dedesinden para almaya çalıştığını iddia etti.