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HABERLER Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali’nin peşine düşer.

Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali’nin peşine düşer.

GİRİŞ TARİHİ:  25.03.2024, 21:13
Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali’nin peşine düşer.

Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer.

Behçet, paralarını ele geçirerek Cezayir'e ağır bir darbe vurduğunu düşünür. İkili bir kez daha karşı karşıya geldiğinde, Cezayir'in Behçet'e vereceği karşılık herkesi şaşırtır. Cezayir'in oğlunu kurtarmasının ardından Müfit, Erman'a meydan okuyarak masayı dağıtır. Taziyev'in namlusundan çıkan kurşun ise olayların seyrini tamamen değiştirecek, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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