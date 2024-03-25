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HABERLER Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar

Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar

GİRİŞ TARİHİ:  25.03.2024, 16:11
Mutfak Bahane’de yeni hafta yeni yarışmacılar

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ HÜLYA BOZKAYA VURDU

Yıllardır ekranlarda gözükmeyen Hülya Bozkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez Mutfak Bahane'ye geldi. Yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden ve ekran karşısında gözükmeyen usta isim, yaşadıklarını tüm gerçekliği ile ilk defa açıkladı. Güzel sesi ile kült parçalarını seslendiren sanatçı bölüme damga vurdu.

SEDA VE GÜL KAYINVALİDE ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Geçen hafta elenen yarışmacılar yerine gelen yeni isimler bugün ilk kez yarıştı. Hem stüdyodakilere hem ekran başındakilere marifetlerini gösterdi. Yeni yarışmacılardan Buse – Metehan çiftinin düğünündeki gelinliği stüdyoda gündem oldu.

GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU

Günün kazananı ve iki çeyrek altının sahibi ise yeni yarışmacı sahibi Buse oldu.

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