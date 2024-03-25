Nihat Hatipoğlu İle İftar

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (24 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Polen Sayın'dan geldi. "Abdest sonrası oje sürüp namaz kılabilir miyim?" diye sordu. Hatipoğlu "sana en kolay yanıtı vererek başlayayım oje sürmekten vazgeçin. Allah zaten bize güzel tırnaklar vermiş. Oje, tırnak üstünde bir tabaka oluşturuyor. Bu tabakada suyun tırnağa değmesine engel oluyor. Tırnakta vücudun bir parçası. Abdestte yıkanması gerekiyor. Çünkü abdest alırken kolu yıkamak lazım. Tırnakta kol içerisinde. Oje olduğu zaman su dökülünce altı ıslanmıyor ve kuru kalıyor. Böyle olunca abdestiniz eksik kalıyor. Bu sebeple oje abdeste engeldir. Sen sabah namazına kalktığında abdest alır namaz kılarsın sonra ojeni sürersin ama abdestini yeniden alman gereken durumlar yaşandığında oje abdestine engel olur" diyerek yanıtladı.