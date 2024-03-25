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Nihat Hatipoğlu İle Sahur

GİRİŞ TARİHİ:  25.03.2024, 13:10
Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (24 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden canlı yayına telefon bağlantısıyla merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru ismini vermek istemeyen bir kadın izleyiciden geldi. "Ahirette evlatlık verildiğim ailemle mi, yoksa biyolojik ailemle mi olacağım?" diye sordu. Hatipoğlu "Kiminle beraber olmak istersen onunla olacaksın. Cennette zorlama yoktur. Sen hangi anneni istersen onunla olacaksın. Ama şunu da söyleyeyim cennette dünyevi duygular yoktur. Yani orada kin, düşmanlık, adalet gibi duygular olmayacak. Cennette insanların gönüllerindeki kin ve düşmanlık çıkarılmış olacak. İyi güzel duygular olacak, kötü duygular hafızalardan silinecek" diyerek yanıtladı.

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