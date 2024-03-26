Merak edilen soruları yanıtladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (25 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden canlı yayına telefon bağlantısıyla merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Famile Alparslan adında genç bir izleyiciden geldi. "Piercing takıyorum, abdestime ya da ibadetime engel midir?" diye sordu. Hatipoğlu "Dini boyutuna bakarsak piercing eğer abdest aldığında yerinden oynatabildiğin, su değdirerek temizleyebildiğin bir aksesuar ise namazına, abdestine engel teşkil edecek bir şey değildir. Ama benim bir büyüğünüz olarak tavsiyem olacak elbette ki. Bu tarz şeyler kulak veya burunda takıldığında ne kadar özen gösterilse de o organın temizlenmesini zorlaştırır. Mikrop kapmaya meyillidir. Gençler söylediklerimi küstahlık olarak görmesin. Senin zevkine karışmıyorum sadece bir büyüğün olarak söyleme ihtiyacı duyuyorum. Allah seni zaten çok güzel yaratmış, her yaşın ayrı bir güzelliği var. Onun için bunları takmanıza gerek bile yok aslında" diyerek hem öğüt verdi hem de sorusunu dini boyutuyla ele alarak yanıtladı.

Yayının bir diğer sorusu da Peknur Küçük' ten geldi. "Şeker hastası olduğum için oruç tutamıyorum, onun fidyesini torunuma verebilir miyim?"

Hatipoğlu, "Fidyeni torununa vermek dinen caiz değildir. O'na başka türlü yardımcı olabilirsin. Eğer babası hayatta değilse verebilirsin ama babası hayattaysa veremezsin. Başka türlü yardım edebilirsin ama fidyeni torununa veremezsin. Kendisinden olduğumuz, kendisinin bizden olduğu torun, evlat, baba, anne, nene, dede gibi kan bağımız olduğu kişiler fidyelerimizi veremeyiz" diyerek sorusunu yanıtladı.