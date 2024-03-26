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HABERLER Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar

Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar

GİRİŞ TARİHİ:  26.03.2024, 16:42 GÜNCELLEME TARİHİ:  26 Mart 2024 Salı, 16:46
Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Şef Suna Aydın Ramazan özel pratik yemek tarifleri verdi!

Sık sık Mutfak Bahane'ye gelen ve gelinlere pratik bilgiler verip tariflerde yardımcı olan Şef Suna Aydın bugünkü programda izleyiciler için tarif verdi. Ramazan ayına özel tarifler veren Suna Şef iftar sofralarında farklı bir tat arayanlar için Domates Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı tarifi verdi.

Suna Şefi'i çileden çıkardı, stüdyodan gönderildi!

Yemekleri yetiştirmeye çalışan Buse ve Gülşah arasında gerginlik yaşandı. Buse yemekleri yetiştirmeye çalışırken kuzeninin sürekli olarak gülmesi Buse'yi çileden çıkardı. Kargaşayı görn Suna Şef müdahale etmeye çalıştı. Gülmeye hala devam eden Gülşah'a tahammül edemeyen Suna Şef çareyi Gülşah'ı stüdyodan kovmakta buldu.

Günün kazananı belli oldu!

Günün kazananı 21 puanla Seda oldu ve bugünün iki çeyrek altınına da sahip oldu.

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