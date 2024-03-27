"KUL HAKKI ÇOK ÖNEMLİDİR"
İlk soru Nalan Metin'den geldi. "Ölen kişiye hak helal edilmezse kabir azabı çeker mi?" diye sordu. Hatipoğlu "Elbette kabir azabı çeker. Kul hakkı çok önemlidir. Tüm imtihanlardan sonra ikinci bir Sırat Köprüsü daha vardır. Burada kul hakları sorulur. İşte orada eğer kişinin üzerinde bir kul hakkı varsa kişinin, o hakkı ödemeden geçmesi mümkün değildir. Helallik alamayan, üzerinde kul hakkı olan kişiler için derler ki onlar Araf'ta bekletilirler. Yani ne cennete ne de cehenneme giderler. Ama o helalliği alana kadar da cennete gidemezler. Ve helallik alamadıkları için de elbette kabir azabı çekerler." Diyerek stüdyodaki izleyicisinin sorusunu yanıtladı.