Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (26 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden stüdyodaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

"KUL HAKKI ÇOK ÖNEMLİDİR"

İlk soru Nalan Metin'den geldi. "Ölen kişiye hak helal edilmezse kabir azabı çeker mi?" diye sordu. Hatipoğlu "Elbette kabir azabı çeker. Kul hakkı çok önemlidir. Tüm imtihanlardan sonra ikinci bir Sırat Köprüsü daha vardır. Burada kul hakları sorulur. İşte orada eğer kişinin üzerinde bir kul hakkı varsa kişinin, o hakkı ödemeden geçmesi mümkün değildir. Helallik alamayan, üzerinde kul hakkı olan kişiler için derler ki onlar Araf'ta bekletilirler. Yani ne cennete ne de cehenneme giderler. Ama o helalliği alana kadar da cennete gidemezler. Ve helallik alamadıkları için de elbette kabir azabı çekerler." Diyerek stüdyodaki izleyicisinin sorusunu yanıtladı.