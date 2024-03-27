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HABERLER Osman Bey’in kararı

Osman Bey’in kararı

GİRİŞ TARİHİ:  27.03.2024, 23:28
Osman Bey’in kararı

Boran Bey ve Konur Bey sürgün ediliyor!

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 154. Bölümünde Osman Bey, kavgaya tutuşan Boran Bey ve Konur Bey'in hükmünü verdi.

Kuruluş Osman'ın 154. Bölümünde Boran ve Konur'un kavgasının obada büyük ses getirmesinin ardından Osman Bey, beyleri ve alpları divanda toplayıp kararını açıkladı. Bir tarafta ordunun başındaki Konur Bey, diğer tarafta ise ailesini ve kendi canını emanet ettiği Boran Bey'e karşı hayal kırıklığını dile getiren Osman Bey, er meydanında sırt sırta savaşan iki alpin arasına kan girmeyeceğini söyledi. Boran ve Konur, suçlarını kabul edip kaderlerine razı gelirken hatalarının bilincinde olduklarını söylediler. "Sizler ordunun başıydınız. Bu yaptığınız nizamı bozmak! Nizamın bozulmasına asla müsaade etmem. Devlet benlik kaldırmaz! Sizler gaflete düştünüz. Sizi uykudan uyandıracak şey ölümdür. Ama bilirim ki sizler can vermekten çekinmezsiniz… Ölüm sizi korkutmaz, ölüm sizin için ceza değil. Sürüleceksiniz!" diyerek hükmünü açıklayan Osman Bey; Boran'ı ve Konur'u gazadan, sevdiklerinden ve obalarından uzak tutmakla cezalarını verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 154. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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