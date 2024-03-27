Süper Kupa maçı ne zaman? Hangi tarihte? Saat kaçta? Nerede?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Süper Kupa için karşı karşıya geliyor.



Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan anca ertelenen Süper Kupa maçı 7 Nisan'da oynanacak ve kupa sahibine teslim edilecek. Daha önce 21.00 olarak açıklanan saat yarım saat ileri alınarak 21.30 oldu.



2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ise atv'den canlı olarak izleyebilecekler.