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HABERLER Gülayşe ve Barbar'ı hangi yeni gelişmeler beklemekte?

Gülayşe ve Barbar'ı hangi yeni gelişmeler beklemekte?

GİRİŞ TARİHİ:  28.03.2024, 18:17
Gülayşe ve Barbar'ı hangi yeni gelişmeler beklemekte?

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak. Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte? Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?

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