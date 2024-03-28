Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (28 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden telefonla bağlanan izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

"DUA EDERKEN MEKAN VE ZAMAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

İlk soru ismini vermek istemeyen bir izleyiciden geldi. "Kayınpederim ölmeden önce memleketine gömülmek istediğini söyledi. Çocukları İstanbul'a gömdüler. Bunun bir günahı var mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu "Ahirete dünyevi pencereden bakmayın. Aslına bakarsanız sizlerin rahmetliyi İstanbul'a gömmesi çok daha iyi olmuş. Nedeni sorarsanız burada ikamet ediyorsanız burada olması çok daha iyidir. Çünkü yakın olursa sizlerde sıklıkla mezarına ziyaret eder, ruhuna bir Fatiha okur, ruhuna iyilik etmiş olursunuz. Köyde olsa belki senede bir kez gidecek mezarını ziyaret edeceksiniz. Bir de bir insanın ruhuna dua okumak istediğinizde sizlere zaman ve mekan engel değildir. İstediğiniz yerden istediğiniz zamanda okuyabilirsiniz. Evinizdesinizdir namazınızdan sonra bir Yasin okumuşsunuzdur. O Yasin bittikten sonra dersiniz ki 'Allah'ım okuduğum bu Yasin kayınpederimin ruhuna olsun.' Bunu söylediğinizde Allah zaten o duayı kayınpederinize ulaştırır. Allah için zaman ve mekan kavramlarının önemi yoktur. O yüzden bu konuda da rahat olun. Mezarı memleketinde değil de İstanbul'da olduğu için günaha girmezsiniz" diyerek telefonla bağlanan izleyicisinin sorusunu yanıtladı.