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HABERLER Sevim Yıldırım cinayeti ile ilgili tanığın çarpıcı iddiaları

Sevim Yıldırım cinayeti ile ilgili tanığın çarpıcı iddiaları

GİRİŞ TARİHİ:  28.03.2024, 16:32
Sevim Yıldırım cinayeti ile ilgili tanığın çarpıcı iddiaları

Üvey evladının tedavi parası ile kaçtığı söylenen baba canlı yayında iddiaları yanıtladı

Üvey evladının tedavi parası ile kaçan Mehmet Özkan yayına bağlandı. Mehmet Bey kayıp olmadığını, ticari nedenlerle uzaklaştığını, bahsi geçen arabanın da kendisine ait olduğunu, Banu'yu da aldatmadığını, Rus kadın iddialarının yalan olduğunu ifade etti. Mehmet Özkan "benim tek hesap vereceğim kişi kızımın annesidir" açıklamasında bulundu.

20 yaşındaki Beyza kaçırıldı mı?

Dünkü yayından sonra Beyza'nın annesine "böyle yaparsan eve dönmem" diye mesaj attığı belirtildi. Anne Göknur Hanım, kızının zorla tutulduğunu düşündüğünü, kızının kaçtığı günden beri kendisini bir kere bile aramadığını, hep mesaj attığını ifade etti.

4 yıldır ulaşılamayan 3 çocuk annesi Hamide Kalkan'a ne oldu?

44 yaşındaki 3 çocuk annesi Hamide Kalkan, Aralık 2020'de Adana'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. 18 yaşındaki kızı Sevdiye Bahar annesini aramak için stüdyoya geldi.

Sevim Yıldırım'a 65 yaş aylığını teslim eden muhtar konuştu. ''Evde yapılan aramalarda para zarfları çıkmadı.''

Muhtar, Sevim'in oğlu Ergün'ün Sevim kaybolunca komşuları ya da kendisini aramadığını, Ankara'daki kız kardeşini aradığını, bunun çok mantıksız olduğunu ilk olarak yakınlardaki kişilerin aranması gerektiğini söyledi.

Sevim Yıldırım cinayeti ile ilgili tanığın çarpıcı iddiaları.

Yüzünün gözükmesini istemeyen tanık cenazenin bulunduğu yeri Necati Çiçek'ten başkasının bilemeyeceğini, Necati'nin oralarda hayvancılık yaptığını bu yüzden avucunun içi gibi araziyi bildiğini belirtti.

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