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HABERLER Ela babasının ölümündeki gerçekleri öğrenecek mi?

Ela babasının ölümündeki gerçekleri öğrenecek mi?

GİRİŞ TARİHİ:  28.03.2024, 15:20 GÜNCELLEME TARİHİ:  28 Mart 2024 Perşembe, 15:40
Ela babasının ölümündeki gerçekleri öğrenecek mi?

Yaban Çiçekleri'nde sırlar ortaya mı çıkıyor?

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" temposu yüksek ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora ile birlikte Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal, Yunus Narin ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde; Nurten'in (Tilbe Saran) nezarethaneden çıkıp eve geri dönmesi Berna'nın (Büşra Pekin) kendini büyük tehdit altında hissetmesine neden olur. Osman Fevzi'nin vasiyetinin açıklanması ise aileyi yeni bir kaosa sürükler. Ela (Aslıhan Malbora) ise babasının intihar ettiğine inanamaz. Kılıç (Akın Akınözü), Osman Fevzi'nin ölümüne neden olan kişinin kardeşi olduğu ortaya çıkmasın diye elinden geleni yapar. Bu durum Kılıç ile Ela arasındaki tansiyonun iyice yükselmesine sebep olur. Üstelik ikilinin birbirlerine olan aşkları geçen yıllara rağmen hala bitmemiştir.

Şimdi gözler Yaban Çiçekleri'nin yeni bölümünde yaşanacaklara kilitlendi. Nurten, Berna ile ilgili bildiği gerçekleri çocuklarına anlatacak mı? Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Ela, babasının ölümünün ardındaki gerçeklere ulaşabilecek mi? Kılıç, kardeşini bu olaylardan uzak tutmayı başarabilecek mi? soruları 1 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak…

Yapım : 03 Medya

Yönetmen : Aydın Bulut

Kreatif Danışman : Zeynep Günay

Oyuncular: Akın Akınözü (Kılıç), Aslıhan Malbora (Ela), Büşra Pekin (Berna), Halil Babür (Kenan), Bige Önal (Behice), Tilbe Saran (Nurten) ve Arif Pişkin (İhsan)

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