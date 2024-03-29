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HABERLER 4 yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu

4 yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu

GİRİŞ TARİHİ:  29.03.2024, 14:13
4 yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu

Hamide Kalkan nerede bulundu?

4 yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu. Hamide Kalkan canlı yayında.

44 yaşındaki 3 çocuk annesi Hamide Kalkan, Aralık 2020'de Adana'dan şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. 18 yaşındaki kızı Sevdiye Bahar hayatından endişe ettiği annesini aramak için stüdyoya gelmişti. 4 yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu. Hamide Kalkan yayına bağlandı. Hamide Kalkan kızının programda sahte göz yaşları döktüğünü söyleyerek kızı Sevdiye ile görüşmek istemedi.

Evinden ayrıldı, annesinden helallik istedi. Üniversiteli Beyza, yayının ardından bulundu.

Kayıp Beyza yayının ardından bulundu. Beyza Hanım ise tüm iddiaları yalanladı. Kızının tehdit ile tutulduğunu düşünen Göknur Hanım, "benim kızıma kafedeyken yumruk atmış. Evdeyken neler neler yapar. Kızımın kafasına sıksa biz onu nerede arayacağız" dedi.

Sevim Yıldırım cinayetindeki şüpheler. ''Kimsem yok, bir gün beni öldürürler dedi.''

Komşu Nazım ve karısı Ayşe Yıldırım, Sevim'in sadece oğlundan korktuğunu söylediğini belirtti. Ayşe Hanım o gün sabah 9.30-10.00 arası Sevim'in kahvaltıya geldiğini, onu uğurladığında Sevim'in ağlayarak "benim hiç akrabam kalmadı, ne zaman ölürüm belli değil" dediğini, ardından ağladığını ve Ergül için ''benden birkaç kere para istedi. Ondan korkuyorum" dediğini açıkladı.

Oğlundan korktuğu düşünülen annenin parası muhtarlıkta mı saklandı?

Muhtar Ünal Bey olaydan dört gün önce Ergün'ün kendisini arayıp "annemin maaşı geldi mi?" diye sorduğunu, ona maaşın muhtarlıkta olduğunu söylediğini, Ergün'ün ise "annemin maaş zarfını evine bırak" dediğini açıkladı.

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