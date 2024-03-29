Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (28 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden stüdyodaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Enes Arda Genç'ten geldi. "Başkasının üzülmemesi için bilerek yalan söylemenin günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu "Yalanın meşru olduğu yerler vardır. Mesela evli, çocuğu olan bir çift vardır ve sizin söyleyeceğiniz bu yalanla o ailenin düzenini koruyacaksanız, bu yalan o zaman için meşru sayılabilir. Ya da kişinin can tehlikesi vardır tehdit ediliyordur. O yalan onun yaşam hakkını koruyacaksa söyleyebilir. Bir Müslümanın imanı tehlike altındadır o noktada imanını korumak için yalan söyleyebilir. Bu tarz durumlarda yalan söylemek meşru sayılır. O yüzden senin de başkası üzülmesin diye söylediğin yalanın günahı olmaz." diyerek izleyicisinin sorusunu yanıtladı.