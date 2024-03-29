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HABERLER Gülayşe’nin hamilelik müjdesi

Gülayşe’nin hamilelik müjdesi

GİRİŞ TARİHİ:  29.03.2024, 23:44
Gülayşe’nin hamilelik müjdesi

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 49. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe’nin hamilelik haberi damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümünde karnına vurmaya başlayan sancıların ardından test yaparak hamile olduğunu öğrenen Gülayşe, güzel haberi eşi Barbaros'a sürpriz bir yemek eşliğinde vermek istedi. Sürprizi için yemekler ve üstüne aile manzarası çizdiği pastayı hazırlayan Gülayşe, "Baş başa geçireceğimiz son dokuz ayımız… Hamileyim!" diyerek mutlu haberi Barbaros'a verdi. Barbaros'a sarıldığı anlarda sancısı artan Gülayşe, önce oturmak istedi ardından dengesini yitirip bayıldı. Gülayşe'nin akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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