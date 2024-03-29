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HABERLER Oğulcan herkesi şaşırtıyor!

Oğulcan herkesi şaşırtıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  29.03.2024, 22:26
Oğulcan herkesi şaşırtıyor!

Akif'in mektubunu okuyup Ömer'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cansu, sonunda Akif'le tanışır. Berk ile Aybike'nin ilişkisi, Gökhan'ın aralarını açması için tuttuğu Gökçe yüzünden bozulmaya başlar. Nebahat, kendisine evrak diye borç senedi imzalatan Akif'e karşı ne yapacağını düşünmektedir.

Süreyya ile ilgili bazı gerçekleri öğrenen Süsen, Ömer'le ilişkilerinin seyrini etkileyecek radikal bir karar alır. Yasmin'in bir mağazada çalışmaya başladığını duyan Sarp, Oğulcan'ı da yanına alarak harekete geçer.

Bu hamle, Sarp ve Oğulcan için beklenmedik bir sonuç doğurur. Berk'in, Gökhan'a yaptığı son fedakarlık Ayla'nın sabrını taşırır. Ömer'le arası gergin olan Oğulcan, Ömer'e karşı herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

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