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HABERLER Astrologlar ne zaman öleceklerini yıldız haritalarına bakarak bileceklerini söylüyorlar doğru mu?

Astrologlar ne zaman öleceklerini yıldız haritalarına bakarak bileceklerini söylüyorlar doğru mu?

GİRİŞ TARİHİ:  30.03.2024, 14:12 GÜNCELLEME TARİHİ:  30 Mart 2024 Cumartesi, 14:14
Astrologlar ne zaman öleceklerini yıldız haritalarına bakarak bileceklerini söylüyorlar doğru mu?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (30 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru ismini vermek istemeyen bir izleyiciden geldi. "Astrologlar ne zaman öleceklerini yıldız haritalarına bakarak bileceklerini söylüyorlar doğru mu? diye sordu. Hatipoğlu "En başta şunu demem gerekir böyle şeylerle meşgul olmak haramdır. Bir insanın nerede, ne zaman ve nasıl öleceğini yalnızca Allah bilir. Allah'ın bilgisi dahilindedir bizlerin değil. Allah bir insanın kudret alemine girmeden ne zaman öleceğini, yaşamı boyunca kaç lokma yiyeceğini, ne kadar su içeceğini bile detayıyla bilir. Bu ilimlerle ilgilenenlerin ve sizlere ne zaman öleceğinizi söylemelerinin bir doğruluk payı yok. Doğru olmayan bilgileri yayıp insanları korkutmaya, kandırarak suistimal etmeye kimsenin hakkı yoktur. " diyerek izleyicisinin sorusunu yanıtladı.

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