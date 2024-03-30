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HABERLER Nurten ve Berna için yüzleşme vakti

Nurten ve Berna için yüzleşme vakti

GİRİŞ TARİHİ:  30.03.2024, 23:06
Nurten ve Berna için yüzleşme vakti

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur. Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır. Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister. Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır? Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar. Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir. Bu sırada yurtdışından dönen İhsan'ın oğlu Gökhan, Ela'yı manipüle eder ve ortaklık adımları atılır. Ancak Kılıç buna direnir ve işleri tersine çevirir.

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