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HABERLER Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'dan romantik kare

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'dan romantik kare

GİRİŞ TARİHİ:  01.04.2024, 18:54 GÜNCELLEME TARİHİ:  01 Nisan 2024 Pazartesi, 21:36
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'dan romantik kare

atv’nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nin başrol oyuncuları Akın Akınözü (Kılıç) ve Aslıhan Malbora’nın (Ela) romantik bir karesi paylaşıldı.

Afiş ve pr çekimleri için Ayvalık'ta zeytin ağaçları altında poz veren ikili, ekrandaki uyumları ile de tam not aldılar. Ege'nin büyülü atmosferinde devam çekimlerden oldukça mutlu olan ikili hikaye açıldıkça Kılıç ve Ela'nın aşka ve fedakarlığa dair izleyiciye pek çok duyguyu yaşatacağını belirttiler. Akın Akınözü tarafından "Bizim burada baharlar bi başka güzel oluyor..." yorumuyla paylaşılan fotoğraf karesi beğeni toplarken, sosyal medya da beğeni dolu yorumlar aldı.

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Yaban Çiçekleri bu akşam atv'de.

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