canli-yayin
CANLI YAYIN
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
12
BİLDİRİMLER
  • Yaban Çiçekleri
    Yaban Çiçekleri YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Yaban Çiçekleri
    Yaban Çiçekleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı nerede?

Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı nerede?

GİRİŞ TARİHİ:  01.04.2024, 14:44
Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı nerede?

''Ağabeyi miras yüzünden tehdit ediyordu.''

28 yaşındaki Cemile Karadavut, dokuz yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karıştı. Cemile'nin kocasından ayrıldığı ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte babadan kalma evde yaşamaya başladığı, Cemile'nin ağabeyinin de miras yüzünden (ev) Cemile'yi tehdit ettiği iddiasında bulunuldu.

Annesinin 12 yıllık sevgilisinin yanında mı? ''Bir aylık gelin 420 bin TL değerindeki altınlarla kaçtı.''

Yunus Açıkalın, sosyal medyadan tanışıp evlendiği karısı Dicle'nin evliliklerinin 49. gününde 420 bin lira değerindeki altınları alıp kayıplara karıştığını iddia etti. Dicle'nin altınları alıp annesinin sevgilisine (üvey baba) kaçtığı iddia edildi.

Şüphelenilen evlat ile ilgili evlilik dolandırıcılığı iddiası. ''Benim işimi yaparsan çok para kazanırsın dedi.''

Gizli Tanık, Ergün'ün "benim sayemde çok para kazanabilirsin, böyle sürünmene gerek yok. Saf insanları evlilik vaadiyle dolandırarak para kazanabilirsin" dediğini, teklifini kabul etmediğini, Ergün'ün teklifini yenilediğini, yeniden kabul etmediğini anlattı.

Sevim Yıldırım cinayetindeki şüpheler. ''Oğlunun sevgilisi cinayeti anlattı diye duyduk.''

Gizli tanık, Arzu ve Asiye'nin evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını, bunu da herkesin bildiğini, anlattı. Asiye ve Sevim Yıldırım arasında altın münakaşası yaşandığını, bu münakaşa sırasında da Sevim Yıldırım'ın öldüğünün konuşulduğunu söyleyen gizli tanık, "cinayet olayıyla ilgili Asiye'nin %100 ilişkisi var" dedi.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN