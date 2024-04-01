Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı nerede?

''Ağabeyi miras yüzünden tehdit ediyordu.''

28 yaşındaki Cemile Karadavut, dokuz yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karıştı. Cemile'nin kocasından ayrıldığı ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte babadan kalma evde yaşamaya başladığı, Cemile'nin ağabeyinin de miras yüzünden (ev) Cemile'yi tehdit ettiği iddiasında bulunuldu.

Annesinin 12 yıllık sevgilisinin yanında mı? ''Bir aylık gelin 420 bin TL değerindeki altınlarla kaçtı.''

Yunus Açıkalın, sosyal medyadan tanışıp evlendiği karısı Dicle'nin evliliklerinin 49. gününde 420 bin lira değerindeki altınları alıp kayıplara karıştığını iddia etti. Dicle'nin altınları alıp annesinin sevgilisine (üvey baba) kaçtığı iddia edildi.

Şüphelenilen evlat ile ilgili evlilik dolandırıcılığı iddiası. ''Benim işimi yaparsan çok para kazanırsın dedi.''

Gizli Tanık, Ergün'ün "benim sayemde çok para kazanabilirsin, böyle sürünmene gerek yok. Saf insanları evlilik vaadiyle dolandırarak para kazanabilirsin" dediğini, teklifini kabul etmediğini, Ergün'ün teklifini yenilediğini, yeniden kabul etmediğini anlattı.

Sevim Yıldırım cinayetindeki şüpheler. ''Oğlunun sevgilisi cinayeti anlattı diye duyduk.''

Gizli tanık, Arzu ve Asiye'nin evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını, bunu da herkesin bildiğini, anlattı. Asiye ve Sevim Yıldırım arasında altın münakaşası yaşandığını, bu münakaşa sırasında da Sevim Yıldırım'ın öldüğünün konuşulduğunu söyleyen gizli tanık, "cinayet olayıyla ilgili Asiye'nin %100 ilişkisi var" dedi.