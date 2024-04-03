Osman Bey, İmren Tegin’in sonunu getirdi!

Gayrı Atranos Türk’ün mülküdür

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 155. Bölümünde Osman Bey'in İmren Tegin'in cezasını kesmesi ve Atranos'u fethetmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 155. Bölümünde alpler ve bacıyanlarla beraber Atranos Kalesi'ne yürüyen Osman Bey, İmren Tegin'i yakalayıp etkisiz hale getirirken, Haçlı ordusu ise alpler tarafından derdest edildi. "Gayrı bu savaş bitecek, sana ölüm olarak bize de düğün olarak bitecek. Nice fitneyle düğünümüze engel olmaya çalıştın. Elçim Hatun ve oğlum Orhan'ın toyunu kuracağız. Sen kendi milletini arkadan vuran birisin, soyunun utancı, Selçuklu'nun yüz karasısın! Ben töreden ve gazadan asla vazgeçmem!" diyen Osman Bey, yayı ile İmren Tegin'in cezasını kesti. Atranos Kalesi'ni fetheden Osman Bey; evlatlarına, ardındakilere, alplerine ve bacıyanlarına teşekkür edip zaferini kutladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 155. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.