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Kuruluş Osman
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HABERLER Osman Bey’in sert cevabı

Osman Bey’in sert cevabı

GİRİŞ TARİHİ:  03.04.2024, 23:43
Osman Bey’in sert cevabı

“Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim!”

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 155. Bölümünde Osman Bey, Candaroğulları ve Germiyanoğulları'nın ittifaklarının kendisini durduramayacağını söyledi.

Kuruluş Osman'ın 155. Bölümünde Malhun Hatun'a iki beyliğin birleşerek Mekece'ye yürüyeceklerini açıklayan Osman Bey, bu birlikteliğin kendisinin Bursa'yı ve diğer fetihlerini engellemeye yönelik bir hamle olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Ben burada Bizans'la hudut olurken, onlar bizi hançerlemeye kalktılar. Fetihlerime engel olmak isterler. Ben bunların kanını akıtmak istesem haksız mıyım? Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim! Ne gerekirse o olacak!" diyen Osman Bey, kararlığını gösterdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 155. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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