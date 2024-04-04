Kuruluş Osman, seyirciyi ekrana kilitledi!

Osman Bey, İmren Tegin'in cezasını kesti!

'Kuruluş Osman', 155. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,40 reyting, %17,41 izlenme payı AB kategorisinde %4,36 reyting, %13,39 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %5,46 reyting %14,35 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 155. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 155. Bölümünde Hatun'a iki beyliğin birleşerek Mekece'ye yürüyeceklerini açıklayan Osman Bey, bu birlikteliğin kendisinin Bursa'yı ve diğer fetihlerini engellemeye yönelik bir hamle olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Ben burada Bizans'la hudut olurken, onlar bizi hançerlemeye kalktılar. Fetihlerime engel olmak isterler. Ben bunların kanını akıtmak istesem haksız mıyım? Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim! Ne gerekirse o olacak!" diyen Osman Bey, kararlığını gösterdi. Alaeddin Bey, babası Osman Bey'e Gonca Hatun ile evlenmek istediğini söyledi. Alaeddin Bey, Gonca'nın hanesine ve beyliğine yakışan bir gelin olduğunu, yaşanacak tüm zorluklara razı olduğunu ve Gonca'ya kefil olduğunu söylerken Osman Bey ise beyliğinin ikbali için Gonca Hatun'la evlenebileceğini söyledi. Germiyanoğulları ve Candaroğulları'nın ittifak yaparak önlerini kesmek istediğini dile getiren Osman Bey, sadece iki beyliğin amacına ulaşamaması için değil aynı zamanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun sevdasını da desteklediği için ikilinin evliliğine müsaade ettiğini söyledi. "Seni karşıma alıp bu kızla evlenmeyeceksin demediysem senin karşında değil, sonuna kadar ardındayımdır. Gonca'yı sana alacağız!" diyen Osman Bey, oğlu Alaeddin'e söz verdi. Alpler ve bacıyanlarla beraber Atranos Kalesi'ne yürüyen Osman Bey, İmren Tegin'i yakalayıp etkisiz hale getirirken, Haçlı ordusu ise Alpler tarafından derdest edildi. "Gayrı bu savaş bitecek, sana ölüm olarak bize de düğün olarak bitecek. Nice fitneyle düğünümüze engel olmaya çalıştın. Elçim Hatun ve oğlum Orhan'ın toyunu kuracağız. Sen kendi milletini arkadan vuran birisin, soyunun utancı, Selçuklu'nun yüz karasısın! Ben töreden ve gazadan asla vazgeçmem!" diyen Osman Bey, yayı ile İmren Tegin'in cezasını kesti. Atranos Kalesi'ni fetheden Osman Bey; evlatlarına, ardındakilere, Alplerine ve bacıyanlarına teşekkür edip zaferini kutladı.