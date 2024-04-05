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HABERLER Gülayşe ve Barbaros’un en büyük imtihanı

Gülayşe ve Barbaros’un en büyük imtihanı

GİRİŞ TARİHİ:  05.04.2024, 22:00
Gülayşe ve Barbaros’un en büyük imtihanı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 50. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un yaşadığı evlat acısı çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 50. Bölümünde Gülayşe ve Barbaros birlikteliklerinin en büyük imtihanını yaşarken Gülayşe'nin gözyaşları Ateş Kuşları'nın yüreğini dağladı. Gülayşe, odasının içinde bir çantada sakladığı bebek eşyalarını Mercan ve Barbaros'un yanında tek tek her birinin hikayesini anlatıp ağladı. Barbaros'la ilk evlendiğinde aldığı tulumu, bebekken kullandığı kendi battaniyesini ve cebinde kalan son parasıyla aldığı bebek oyuncağının ihtiyacı olan ailelere verilmesini istedi. Gülayşe, bu bebek eşyalarını aslında ablası Mercan'a vermek istediğini ancak onları görmeye dayanamayacağını söyledi. Gülayşe'yi teselli etmeye çalışan Barbaros, önlerinde uzun yıllar olduğunu ve çarelerin tükenmeyeceğini anlatmak istedi ancak Gülayşe'nin "Bir daha asla anne olamayacağım! Çocuğumuz olmayacak!" feryatları karşısında bebek eşyalarını toplayıp çıktı.

Ateş Kuşları'nda yaşanan bu duygusal anlar, izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakırken, Gülayşe ve Barbaros'un evlat özlemi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 50. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.

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