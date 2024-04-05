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HABERLER Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  05.04.2024, 22:00
Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

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