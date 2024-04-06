Barbaros ve Ateş kuşları arasında soğuk rüzgârlar!

Gülayşe’nin kararı

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 50. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Ali'nin Barbaros'u evden kovmasının ardından Gülayşe'nin Barbaros'la gitmemesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 50. Bölümünde Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınaktan Çino'nun oyunuyla çıktı. Gizli görevi sebebiyle Çino'ya yakın duran Barbaros ve Ali'nin arası açıldı. Barbaros'un Çino'yla beraber çalışacağını söylemesi Ali'yi son derece öfkelendirdi ve Barbaros'u evden kovmasına sebep oldu. Evden kovulan Barbaros, eşyalarını toplayıp Ateş Kuşları'nın karşısına çıktı. Konuşacak ve dinleyecek bir şey kalmadığını, eğer Barbaros'la beraber evden çıkıp giderse Gülayşe'yi de sileceğini söyleyen Ali'yi hiç kimse sakinleştiremedi. "Hadi gidelim" diyerek elini uzatan Barbaros, Gülayşe'nin kendisiyle gelmeyeceğini öğrendiğinde yıkıldı. Hastalığıyla yüreği yanan Gülayşe bu zorlu süreçte Barbaros'la olan evliliğinin akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 50. Bölümü seyirciden yoğun ilgi gördü.