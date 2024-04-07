Hesaplaşma vakti

Kılıç, Ela'nın Gökhan ile birlik olmasını istemediği için fabrikayı vermez. Telefonundan utanan Canan, annesinin sakladığı telefonu alıp satar ve kendisine yeni bir telefon alır. Kılıç, Ela'nın Gökhan'la zeytinlikler karşılığında anlaştığını öğrenince zeytinlikleri kendisine satmasını teklif eder ve anlaşırlar.

Nurten ise kayıp telefonun peşindedir. Telefonun kaybolduğunu duyan Ali, Canan'dan yerini öğrenip almaya gider. Zarife, Canan'ın telefonu sattığını öğrenir ve durumu Ela'ya anlatır. Ela, telefonu almak için gider ancak telefonu kendisinden önce Ali'nin aldığını duyunca çok şaşırır. Ali'yi telefon konusunda sıkıştırmaya başlarken Kılıç gelir. Üçlü arasında bir hesaplaşma yaşanır.