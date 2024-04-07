canli-yayin
CANLI YAYIN
Kahvaltı Haberleri
7
BİLDİRİMLER
  • Yaban Çiçekleri - Final
    Yaban Çiçekleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Hesaplaşma vakti

Hesaplaşma vakti

GİRİŞ TARİHİ:  07.04.2024, 23:52
Hesaplaşma vakti

Kılıç, Ela'nın Gökhan ile birlik olmasını istemediği için fabrikayı vermez. Telefonundan utanan Canan, annesinin sakladığı telefonu alıp satar ve kendisine yeni bir telefon alır. Kılıç, Ela'nın Gökhan'la zeytinlikler karşılığında anlaştığını öğrenince zeytinlikleri kendisine satmasını teklif eder ve anlaşırlar.

Nurten ise kayıp telefonun peşindedir. Telefonun kaybolduğunu duyan Ali, Canan'dan yerini öğrenip almaya gider. Zarife, Canan'ın telefonu sattığını öğrenir ve durumu Ela'ya anlatır. Ela, telefonu almak için gider ancak telefonu kendisinden önce Ali'nin aldığını duyunca çok şaşırır. Ali'yi telefon konusunda sıkıştırmaya başlarken Kılıç gelir. Üçlü arasında bir hesaplaşma yaşanır.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN