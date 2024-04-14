Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merakla beklenen "kadının doğum yapmaktan imtina ettiği ülke" sorusu…

7’den 70’e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şaşırtan ülke sorusu soruldu.

Tüm zamanların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Karabüklü tekstil yöneticisi yarışmacı Müjgan Özdemir, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soruya ulaştı. Bir süre taksicilik yapan yarışmacı Müjgan Özdemir, azimli karakteri ile sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun takdirini aldı.

Müjgan Özdemir, Milyoner sorularına doğru yanıtlar vererek yedinci soruya ulaştı. ""Ne hasta bekler sabahı/Ne taze ölüyü mezar/ Ne de şeytan bir günahı/ Seni beklediğim kadar" dizeleriyle başlayan Necip Fazıl Kısakürek şiirinin adı nedir?" şeklindeki 50 bin lira değerindeki yedinci soruda telefon joker hakkını kullandı. Yedinci soruya doğru yanıt veren Müjgan Özdemir 100 bin TL değerindeki sekizinci soruya ulaştı. Milyoner'de sorulan ülke sorusunda heyecan yaşandı.

Milyoner'de cevabı merakla beklenen soru;

"Bir batıl inanca göre, o yıl doğan kadınların uğursuz, kötü bir kişiliğe sahip olup ileride iyi bir eş olmayacağı düşünüldüğü için 1966'da binlerce kadının doğum yapmaktan imtina ettiği ülke hangisidir?"

A: Mısır

B: Birleşik Krallık

C: Japonya

D: Meksika

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster atv'de…