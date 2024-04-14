Milyoner’e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu’na benzeyen baklavacı olarak tanınan yarışmacı Ali Talu, “Hababam Sınıfı Uyanıyor” filmi ile ilgili soruya ne cevap verdi?

"Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na benzeyen baklavacı" şeklinde çektiği video ile sosyal medyada gündem olan Şanlıurfalı künefe ve baklava ustası yarışmacı Ali Talu, sorulara bir bir doğru cevap vererek sekizinci soruya ulaştı.

Milyoner'de yarışmacı Ali Talu'ya yönlendirilen 100 bin lira değerindeki soru Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinden "Hababam Sınıfı Uyanıyor" ile ilgiliydi.

Milyoner'de sorulan Hababam Sınıfı sorusu

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" adlı filmde geçen "Teyzesi defterdar olan faytonla damda dolaşır" ve "Kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne" replikleri sırasıyla hangi karakterlere aittir?"

A: Güdük Necmi ve Damat Ferit

B: Damat Ferit ve Domdom Ali

C: Domdom Ali ve Tulum Hayri

D: Tulum Hayri ve Güdük Necmi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster atv ekranında…