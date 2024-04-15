İtalya'da atv rüzgarı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yineleyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor. Yayınlandığı günlerde ekranda fırtınalar estiren Hercai, yurt dışında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

atv yakın zamanda Warner Bros Discovery ile yeni bir anlaşmaya imza attı. atv'nin ilgiyle takip edilen başarılı dizilerinden "Hercai", Warner Bros Discovery tarafından Real Time kanalında yayınlanacak. Dünyanın her bir yanında 100'den fazla ülkeye atv Distribution tarafından lisanslanan Hercai dizisi,

15 Nisan 2024'te İtalya'da ilk yayını gerçekleşecek.