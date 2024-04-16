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HABERLER Kayı Obası’na düğün telaşı hakim

Kayı Obası’na düğün telaşı hakim

GİRİŞ TARİHİ:  16.04.2024, 12:12
Kayı Obası’na düğün telaşı hakim

Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hakimdir. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır. Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Bunun için türlü hediyeler vermiştir. Osman Bey, Yakup Bey'e rağmen istediği biatı alabilecek midir?

Osman Bey'in topraklarında yeni düşmanlar peydah olur. Uçların görüp görebileceği en tehlikeli adamdır bu. Osman Bey'den ne istemektedir? Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. Malhun Hatun ve Bala Hatun, Melike Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaklardır?

Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte gelmişlerdir. Ahmet, Gonca'ya hediyeler takdim ederken Alaeddin Bey buna şahit olur. Alaeddin ve Ahmet arasında neler yaşanacaktır? Osman Bey, Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey'le yeni hedefleri konusunda çatışır. Eğer birlik olmazlarsa sonlarının iyi olmayacağını ifade eder. Beyler arasındaki bu gerilimin sonu nereye varacaktır?

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