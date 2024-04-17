Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da annesine seslendi!

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu aylar önce ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’ya ulaşmak için Müge Anlı’nın kapısını çaldı.

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. DNA testi yaptıran Duygu Nebioğlu gerçek babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendikten sonra, annesini de bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 35 yaşında olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, ruh yaşının daha yaşlı olduğunu, yıllardır biyolojik ailesini aradığını anlattı. Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten ailesi tarafından ikiz kız kardeşi ile evlat edinildiklerini, tek yumurta ikizleri olduklarını söyledi. Bir gazete haberi okuyan Müge Anlı, Duygu'nun biyolojik annesi Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu Antalya Kemer'in Tekirova Köyü'nde yaşayan Şener Ailesi'ne bırakıp kaçtığı açıkladı. Duygu ve ablalarının yurtlarda büyüdüğünü söyleyen Müge Anlı, uzun yıllar kardeşlerin büyük sıkıntılar çektiğini anlattı. Yurttan olmasa da yurt çalışanlarından dolayı tramvaları olduğunu anlatan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarından dolayı anneannesini suçladı. Anneannesinin geçmişte hırsları olduğunu ve kızının ünlü olmasını istediğini söyledi. Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye'nin İbrahim Tatlıses'in bir filminde figüran olarak oynadığını, sanatçılarla da bu şekilde tanıştığını ifade etti.

YILLAR ÖNCE GAZETECİYE MEKTUP YAZDI

Müge Anlı, Suphiye Orancı'nın bir gazetede çalışan gazeteciye yazdığı mektubu canlı yayında okudu: "Ben hiç evlenmedim, çocuklarımın babası ayrı. İkizlerimin babasını yazıyorum size ama sakın adını duyurmayın, ben o adamla baş edemem. İkizlerimin babası Metin Akpınar, diğerlerinin babası da evli bir adam. Çocuklarımı sakın evlatlık vermeyin. Ben bebeklerimi başkasının çocukları olsun diye doğurmadım. Kendim için doğurdum. Bir gün onlara kavuşacağım."

Gazeteciyle dava sürecinde olduklarını söyleyen Duygu Nebioğlu, bu yüznden gazetecinin adını söylemek istemedi. Müge Anlı, o dönem mektupta ikizlerin babasının Metin Akpınar olduğunun yazıldığını ama Metin Akpınar'ın mektuptan haberi olup olmadığını sordu. Bu konu hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Duygu Nebioğlu, cevabı sadece babası Metin Akpınar ve annesi Suphiye Orancı'nın bildiğini ifade etti.